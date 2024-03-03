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В Венгрии подтвердили соглашение с Китаем о совместном патрулировании

В Венгрии подтвердили соглашение с Китаем о совместном патрулировании
Источник фото: agroambiente.com.do

Венгерские и китайские полицейские будут осуществлять совместное патрулирование, как было согласовано министром внутренних дел Венгрии и его китайским коллегой в феврале. Немецкая газета Welt сообщил, что после соглашения китайские полицейские также могут появиться в венгерских городах, как и в Сербии.

«Совместный бензин» китайской и венгерской полиции

В МВД подтвердили, что «полицейские двух стран смогут в будущем совместно осуществлять патрулирование, способствуя тем самым улучшению коммуникации между гражданами и властями двух стран, повышению внутренней безопасности и общественного порядка», передает telex.hu.

По данным СМИ, соглашение о сотрудничестве направлено на повышение безопасности в туристических зонах двух стран в пиковые туристические периоды и в целом во время мероприятий, привлекающих большое скопление людей.

"Заключение подобных соглашений не является беспрецедентным, венгерские полицейские также помогают своим хорватским коллегам на хорватском побережье в пик туристического сезона, а австрийские полицейские также несут совместную службу со своими венгерскими коллегами на озере Балатон", - написали они в их ответ на телекс.

Критики соглашения опасаются, по словам Euro News, что Китай будет использовать полицию для контроля над своими гражданами в Венгрии. Ни для кого не секрет, что Коммунистическая партия Китая шпионит за своими гражданами по всему миру. Правозащитная организация Safeguard Defenders в 2022 году сообщила, что в Китае действует международная сеть незаконных полицейских участков.

В Венгрии есть два таких центра полицейской службы: в Йожефвароше и Кобанье, оба в Будапеште. На бумаге они занимаются административными вопросами; однако испанская правозащитная организация утверждает, что китайское государство предпочло бы использовать их, чтобы держать китайскую диаспору под своим идеологическим контролем и, в случае необходимости, заставить ее членов вернуться домой. В МВД утверждают, что в Венгрии нет китайских полицейских участков.
  • Сегодня, 08:58
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