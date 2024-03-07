Dnestr.TV

 
0

Politico: ЕК увидела риск конфликта между странами Евросоюза из-за дефицита воды

Politico: ЕК увидела риск конфликта между странами Евросоюза из-за дефицита воды
Фото: BBC

Страны Евросоюза могут начать враждовать из-за дефицита водных ресурсов, пока растет тенденция нехватки воды, а к концу столетия частые засухи грозят сократить экономический рост ЕС на 7%, считает Еврокомиссия

Нехватка воды может спровоцировать конфликт между странами Евросоюза, неподготовленными к глобальному потеплению, считает Еврокомиссия. Такое предупреждение ведомство планирует озвучить на следующей неделе в коммюнике, выяснило Politico, изучив конфиденциальный документ, пишет rbc.ru.

Дефицит воды будет угрожать почти всем аспектам жизни: пище и питьевой воде, инфраструктуре, здоровью человека и основным видам экономической деятельности, указывает ЕК. «Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из них включают усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами использования, включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними из-за трансграничных водных ресурсов», — сказано в документе.

Коммюнике содержит призыв к странам ЕС ускорить подготовку к борьбе с изменением климата, указывая, что те значительно отстали от планов. В документе будет содержаться первая европейская оценка климатических рисков на основании отчета агентства по окружающей среде (ЕАОС). Среди них — «большее число стихийных бедствий, таких как засухи, наводнения, лесные пожары, болезни, неурожаи, смертельные случаи от жары, ущерб инфраструктуре и структурные изменения в окружающей среде». Ухудшение климатической ситуации, согласно консервативной оценке ЕК, может сократить экономический рост союза на 7% к 2100 году.

По данным ЕК на 2019 год, более трети (38%) населения Евросоюза пострадало от нехватки воды, засуха ежегодно обходится экономике ЕС в €2–9 млрд. В целом большая часть Европы имеет достаточно водных ресурсов, но засухи становятся все более частым явлением, отмечали в Еврокомиссии. Прежде всего эта проблема характерна для стран на юге и западе Европы.

В некоторых европейских странах уже заметны конфликтные ситуации, связанные с водой. В Испании остро стоит вопрос с засухой, что породило конфликт вокруг реки Эбро между Каталонией и Арагоном. Споры вокруг ситуации с засухой станут «одними из центральных политических и территориальных конфликтов в нашей стране в ближайшие годы», — признавал еще год назад испанский премьер Педро Санчес. Во Франции в марте прошли столкновения полицейских с фермерами, недовольными строительством водохранилищ.

«В Европе нет ни одной страны, которая могла бы претендовать на то, что она защищена», — говорил Ксавье Лефлейв, руководитель группы по водным ресурсам в директорате Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭРР). Он подчеркнул, что большинство режимов пользования водой в Европе является «наследием времен изобилия», а теперь следует изменить правила в соответствии с дефицитом.

  • Сегодня, 09:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
  • Президент дал оценку работе бендерской госадминистрации
  • Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сб ...
  • В Приднестровье расширен перечень льгот по целевому сбо ...
  • В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы ...
  • Новая авиакомпания в Международном аэропорту Кишинева

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
  • Президент дал оценку работе бендерской госадминистрации
  • Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сб ...
  • В Приднестровье расширен перечень льгот по целевому сбо ...
  • В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы ...
  • Новая авиакомпания в Международном аэропорту Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна