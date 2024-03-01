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В Дубоссарах решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам отравления шаурмой

В Дубоссарах решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам отравления шаурмой
Фото: novostipmr.com

Прокуратурой города Дубоссары и Дубоссарского района рассмотрено коллективное обращение жителей города с жалобами на отсутствие должного реагирования местного центра гигиены и эпидемиологии на нарушение закона индивидуальным предпринимателем, осуществляющим приготовление и реализацию шаурмы.

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры ПМР, в ходе прокурорской проверки установлено, что с 17 по 26 декабря 2023 года за медицинской помощью в городское учреждение здравоохранения обратилось 12 человек из-за признаков отравления. Указанная информация Дубоссарской ЦРБ была доведена органам санитарно-эпидемиологического контроля, которые провели соответствующее расследование. По результатам лабораторных исследований эпидемиологи выявили сальмонеллез у обратившихся в больницу лиц.

При этом установлено, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму, приобретенную в торговой точке общественного питания по улице Ломоносова в городе Дубоссары.

Как было выявлено, источником инфекции являлась сама индивидуальный предприниматель, поскольку она нарушала технологию приготовления продукции и не соблюдала личную гигиену, что привело к распространению инфекционного заболевания.

Кроме того, прокурорской проверкой выявлены иные нарушения, допущенные предпринимателем, а именно отсутствие разрешения государственной администрации на размещение и начало эксплуатации торгового объекта.

В свою очередь, санитарной службой не были предприняты должные меры для привлечения виновного лица к юридической ответственности.

По результатам проверочных мероприятий материалы проверки направлены прокурором в районное управление Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 234 УК ПМР (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).
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