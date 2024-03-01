В Тирасполе днём 7 марта иномарка сбила велосипедиста. ДТП произошло на пересечении улиц Луначарского и Свердлова.
Велосипедист – 61-летний мужчина – двигался по краю проезжей части. На перекрёстке начал поворачивать налево, при этом заблаговременно не занял нужную полосу и не подал жест о намерении совершить манёвр, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сзади в попутном направлении ехал автомобиль марки «Мерседес». Действия велосипедиста стали неожиданностью для 20-летней автоледи, которая не успела среагировать и совершила на него наезд.
Пострадавшего доставили в РКБ. Врачи диагностировали перелом руки. Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение.