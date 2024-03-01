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Захарова предупредила французскую миссию в Молдавии о ракете с Украины

Захарова предупредила французскую миссию в Молдавии о ракете с Украины
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Франции создать военную миссию в Молдове, напомнив о «позоре» в Мали и предупредив о возможном прилете ракеты со стороны Украины.

По мнению Захаровой, Франция больше не «обороняет» Мали, потому что «не умеет», и за восемь лет нахождения в стране военные не выполнили поставленные задачи и ушли, передает rbc.ru.

«Ушли они не только из Мали, но и из других африканских стран. Там же работать надо, по-настоящему бороться с терроризмом, а не «оборонять Молдову», — заявила дипломат в своем телеграм-канале. Она назвала уход французских военных «позором на весь мир».

Однако в Молдавии, куда Париж направит новую миссию, можно «мускулами поиграть в тренажерном зале» и заниматься разведкой по периметру российских границ, отметила Захарова. «Как бы французская же ракета им не прилетела с Украины. Вот смеху будет», — заключила она.

5 марта в Париже министры обороны Франции и Молдавии Себастьян Лекорню и Анатолий Носатый подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, в ближайшие месяцы Париж откроет в Кишиневе постоянную миссию французского Минобороны. Ее задачей будет обучение молдавских военнослужащих. По словам президента, это «усилит сотрудничество в сфере обучения и подготовки военных, а также повысит совместимость вооруженных сил» двух стран.
  • Сегодня, 18:35
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