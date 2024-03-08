Посольство США в России призвало американцев, находящихся в стране, избегать больших скоплений людей 8 и 9 марта в связи с угрозой атак экстремистов. На публикацию сослался и британский МИД, передает rbc.ru
Посольство США в России призвало американцев избегать больших скоплений людей в Москве в ближайшие 48 часов из-за угроз атак экстремистов.
Там указали, что посольство «отслеживает сообщения, что экстремисты в скором времени планируют» некие «мероприятия». «Гражданам США рекомендуется избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов», — говорится в публикации на сайте дипмиссии.
Сообщение размещено на англоязычной версии сайта, на русскоязычной такой публикации нет. Американцев также призывают следить за обновлениями в местных СМИ и быть внимательными к происходящему вокруг.
Вслед за сообщением американского посольства МИД Великобритании разместил цитату из него с рекомендацией избегать массовых скоплений людей в России в ближайшие 48 часов. Форин-офис рекомендует своим гражданам полностью воздержаться от поездок в Россию или рассмотреть возможность покинуть страну.
8 марта в России отмечают Международный женский день. Из-за праздника россиян ожидают длинные выходные: с 8 по 10 марта.