Dnestr.TV

 
0

Дипмиссии США и Британии опубликовали предупреждение для граждан в России

Дипмиссии США и Британии опубликовали предупреждение для граждан в России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Посольство США в России призвало американцев, находящихся в стране, избегать больших скоплений людей 8 и 9 марта в связи с угрозой атак экстремистов. На публикацию сослался и британский МИД, передает rbc.ru

Посольство США в России призвало американцев избегать больших скоплений людей в Москве в ближайшие 48 часов из-за угроз атак экстремистов.

Там указали, что посольство «отслеживает сообщения, что экстремисты в скором времени планируют» некие «мероприятия». «Гражданам США рекомендуется избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов», — говорится в публикации на сайте дипмиссии.

Сообщение размещено на англоязычной версии сайта, на русскоязычной такой публикации нет. Американцев также призывают следить за обновлениями в местных СМИ и быть внимательными к происходящему вокруг.

Вслед за сообщением американского посольства МИД Великобритании разместил цитату из него с рекомендацией избегать массовых скоплений людей в России в ближайшие 48 часов. Форин-офис рекомендует своим гражданам полностью воздержаться от поездок в Россию или рассмотреть возможность покинуть страну.

8 марта в России отмечают Международный женский день. Из-за праздника россиян ожидают длинные выходные: с 8 по 10 марта.
  • Сегодня, 11:34
  • DTV
  • Просмотров: 58
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
  • Президент дал оценку работе бендерской госадминистрации
  • Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сб ...
  • В Приднестровье расширен перечень льгот по целевому сбо ...
  • В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы ...
  • Новая авиакомпания в Международном аэропорту Кишинева

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
  • Президент дал оценку работе бендерской госадминистрации
  • Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сб ...
  • В Приднестровье расширен перечень льгот по целевому сбо ...
  • В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы ...
  • Новая авиакомпания в Международном аэропорту Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна