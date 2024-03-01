В маркетинговом сезоне 2023/2024 Республика Молдова продолжает наращивать экспорт семян подсолнечника и подсолнечного масла, в основном, в Европейский Союз.
Последние данные показывают, что в период с 1 июля 2023 года по 2 марта 2024 года страна экспортировала 311 422 тонны семян подсолнечника, что на впечатляющие 80,6% больше, чем за тот же период предыдущего сезона, согласно данным, опубликованным экономистом Юрие Рижа из Ассоциации экспортеров и импортеров сельскохозяйственной и зерновой продукции, пишет mybusiness.md ссылаясь на bani.md.
В то же время в этом сезоне заметно увеличился экспорт подсолнечного масла. К первым числам марта было экспортировано 166 929 тонн этого продукта, что на 9,4% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего сезона и на 74,9% по сравнению с сезоном 2021/2022.
По оценкам, в этом сезоне было экспортировано в общей сложности около 690,8 тыс. тонн подсолнечника, как в семенах, так и в масле. Это на 33% больше, чем в предыдущем сезоне. Однако такое значительное увеличение экспорта привело к сокращению внутренних запасов подсолнечника, которые в настоящее время оцениваются примерно в 200 000 тонн в начале марта 2024 года.
Что касается цен на семена подсолнечника и масло из них, в этом сезоне они значительно снизились. Цены на подсолнечное масло зафиксировали более выраженное снижение, уменьшившись в этом сезоне на 14,71 лея/кг по сравнению с предыдущим сезоном. Падение цен на семена подсолнечника, экспортируемые в качестве сырья, составило 31-35%.
Наиболее активными экспортерами из Республики Молдова в этом сезоне были такие компании, как Ancom Agro SRL, Rusagro-Prim SRL и Agro Nova Prim SRL. Основными направлениями экспорта подсолнечника были Румыния, Болгария, Турция и Испания, при этом 86% общего объема пришлось на страны ЕС.