Больше всего цветов в мире по итогам прошлого года экспортировали Нидерланды, Колумбия и Эквадор, суммарная стоимость их мировых поставок составила 6,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade.
Абсолютным лидером в торговле цветами в прошлом году стали Нидерланды, которые продали их на 4,6 миллиарда долларов в общем объеме 552 тысячи тонн. В тройку главных "клумб" мира также вошли Колумбия, экспортировавшая 143 тысячи тонн цветов на 1,1 миллиарда долларов, и Эквадор, экспортировавший 181 тысячу тонн на 987 миллионов долларов.
Также в пятерку главных цветочных экспортеров вошли Кения - 387 миллиона долларов (64 тысячи тонн) и Нигерия - 157 миллионов долларов (97 тысяч тонн). Замыкают десятку в букетном экспорте Италия, чьи объемы экспорта в 2023 году составили 126 миллионов долларов (16 тысяч тонн), Китай - 110 миллионов долларов (34 тысячи тонн), Канада - 109 миллионов долларов (34 тысячи тонн), Малайзия - 76 миллионов долларов (23 тысячи тонн) и ЮАР - 61 миллион долларов (8 тысяч тонн).
При этом среди лидеров экспорта за год сильнее всего нарастила свои поставки Нигерия - в 4 раза, по оценке РИА Новости, а больше всего они уменьшились у Колумбии - на почти 49%, Кении - на 38% и Китая - на 32%.
Среди остальных стран сильнее всего экспорт цветов в прошлом году вырос у Эстонии - в 86 раз в годовом выражении, до 105 тысяч долларов, у Намибии - в 85 раз, до 16 тысяч долларов, у Туниса - в 35 раз, до 153 тысяч долларов, у Трининада и Тобаго - в 19 раз, до 15,5 тысячи долларов, и у Ирландии - в 13 раз, до 4 миллионов долларов.