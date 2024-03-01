В Молдове Инспекторат по охране окружающей среды бьет тревогу в связи с угрозой исчезновения некоторых весенних видов растений, включая подснежники, пестрые тюльпаны и другие ранние цветы.
Среда обитания этих растений тревожно страдает, и главным фактором, способствующим этой тенденции, является неконтролируемый сбор ранних цветов и луковиц. Каждый год их численность резко сокращается, ставя под угрозу хрупкий баланс местных экосистем, передает noi.md Ведомство отмечает, что закон защищает эти виды и что любое нарушение будет наказываться в соответствии с Кодексом о правонарушениях РМ. Согласно статье 140 этого кодекса, тем, кто незаконно собирает и торгует этими растениями, грозят значительные штрафы.
Размер ущерба, нанесенного окружающей среде в результате сбора и продажи этих видов цветов, оценивается в соответствии с затратами, необходимыми для восстановления баланса в растительном мире, а потерянный доход учитывается при расчете этого ущерба.