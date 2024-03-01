Dnestr.TV

 
0

Первоцветы в Молдове находятся под угрозой исчезновения

Первоцветы в Молдове находятся под угрозой исчезновения
Источник фото: noi.md

В Молдове Инспекторат по охране окружающей среды бьет тревогу в связи с угрозой исчезновения некоторых весенних видов растений, включая подснежники, пестрые тюльпаны и другие ранние цветы.

Среда обитания этих растений тревожно страдает, и главным фактором, способствующим этой тенденции, является неконтролируемый сбор ранних цветов и луковиц. Каждый год их численность резко сокращается, ставя под угрозу хрупкий баланс местных экосистем, передает noi.md
Ведомство отмечает, что закон защищает эти виды и что любое нарушение будет наказываться в соответствии с Кодексом о правонарушениях РМ. Согласно статье 140 этого кодекса, тем, кто незаконно собирает и торгует этими растениями, грозят значительные штрафы.

Размер ущерба, нанесенного окружающей среде в результате сбора и продажи этих видов цветов, оценивается в соответствии с затратами, необходимыми для восстановления баланса в растительном мире, а потерянный доход учитывается при расчете этого ущерба.
  • Сегодня, 12:39
  • DTV
  • Просмотров: 46
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
  • Президент дал оценку работе бендерской госадминистрации
  • Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сб ...
  • В Приднестровье расширен перечень льгот по целевому сбо ...
  • В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы ...
  • Новая авиакомпания в Международном аэропорту Кишинева

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
  • Президент дал оценку работе бендерской госадминистрации
  • Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сб ...
  • В Приднестровье расширен перечень льгот по целевому сбо ...
  • В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы ...
  • Новая авиакомпания в Международном аэропорту Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна