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В Армении обсуждают идею о вступлении в Евросоюз

В Армении обсуждают идею о вступлении в Евросоюз
Фото: Shutterstock

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван обсуждает спектр «новых возможностей» во внешней политике, в том числе и идею о вступлении Армении в ЕС. С таким утверждением он выступил в интервью TRT World, передает gazeta.ru.

«Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду (среди обсуждаемых внешнеполитических вопросов – прим. ред.) есть также идея членства в ЕС», - заявил министр.

До этого спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения — это демократическое государство и может думать о том, чтобы стать кандидатом на членство в Евросоюзе.

Кроме того, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что Евросоюз и Армения решили приступить к расширению партнерства. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС — Армения. По словам Борреля, еще в октябре 2023 года власти Армении выразили готовность двигаться навстречу Евросоюзу, после чего началась проработка путей укрепления взаимоотношений.

С 20 февраля 2023 года в Армении на границе с Азербайджаном работает миссия ЕС. Численность персонала менее чем за год выросла с 100 до 209 человек. В конце августа Ереван подписал с ЕС соглашение, которое официально закрепляет статус миссии наблюдателей союза в республике. 25 января 2024 года кабинет министров Армении одобрил ратификацию договора с Евросоюзом о статусе миссии наблюдателей.

Ранее МИД Азербайджана выразил послу ЕС обеспокоенность из-за наблюдателей в Армении.
  • Сегодня, 09:35
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