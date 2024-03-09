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Жилье по всему миру дешевеет больше года, сильнее всего в ЕС

Жилье по всему миру дешевеет больше года, сильнее всего в ЕС
Изображение: открытые источники

Жилье в целом в мире по итогам третьего квартала 2023 года подешевело в реальном выражении еще на 2% - снижение стоимости наблюдается уже на протяжении пяти кварталов, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка международных расчетов (МБР).

Аналогичная ситуация наблюдалась в 2008 году, однако опрошенные экономисты считают, что сейчас это вряд ли является предзнаменованием нового глобального кризиса.

Аналитики организации оценивают темпы роста цен на жилье в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию. По оценке МВФ, глобальная инфляция в 2023 году составила 6,9%.

Жилая недвижимость по всему миру начала дешеветь в третьем квартале 2022 года - впервые с 2011 года. Аналогичный по продолжительности период снижения фиксировался 15 лет назад - с конца 2008 года по четвертый квартал 2009 года включительно. Лидером по снижению стоимости в третьем квартале минувшего года стал европейский регион: сильнее всего квадратные метры подешевели в Люксембурге (на 17%), Германии (на 15%), Финляндии и Словакии (на 12%) и, наконец, в Чехии (на 11%). Россия по темпам реального снижения цен на жилье занимает 25-е место в мире - они выросли на 3,2% меньше, чем общая инфляция.

При этом активнее всего в третьем квартале недвижимость дорожала в Турции: стоимость квадратных метров прибавила сразу 21%. Также заметную положительную динамику аналитики зафиксировали в ОАЭ (17%), Греции (9,4%), на Филиппинах (7%) и в Мексике (5,5%).

Мировая статистика, по словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, отражает в первую очередь кризис на китайском рынке жилья, проявляющийся в форме кризиса перепроизводства. Огромные объемы построенного жилья не распроданы, цены на жилье падают, несмотря на попытки государства поддержать их с помощью, например, льготной ипотеки.

"Говорить о глобальном кризисе на рынке жилья пока явно преждевременно", - полагает аналитик. Аналогичной позиции придерживается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. "Насколько все это сопоставимо с 2008 годом? Если мы говорим о вот этих темпах изменения цен, то да, сопоставимо. Но означает ли это, что такая ситуация на рынке недвижимости приведет к мировому финансовому кризису? Нет, не факт", - заключает она.

Мировой финансовый кризис в 2008 году, как пояснила эксперт, случился не столько из-за падения цен на недвижимость, сколько из-за выпуска американскими банками ипотечных ценных бумаг, подкрепленных низкокачественными жилищными займами. А вот сегодня, по данным эксперта, низкокачественные займы в США составляют очень небольшую часть (2%) от общего числа ипотечных кредитов по сравнению с периодом с 2003 по 2007 годы (12%). Период снижения средних мировых цен на недвижимость сейчас продлится, скорее всего, значительно дольше, чем в 2008 году, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
  • Сегодня, 09:41
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