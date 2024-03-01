Фото: adevarul.ro/Старый карьер для разработки месторождений золота Рошиа Монтана
Согласно решению суда, Румыния не будет возмещать убытки Gabriel Resources по делу Рошия Монтанэ и получит $1,4 млн компенсаций судебных издержек
Румыния выиграла процесс по делу "Рошия Монтанэ" (Ro ia Montan), в котором канадская горнодобывающая компания Gabriel Resources требовала возмещения убытков в размере $6,7 млрд. Об этом решении Международного арбитражного суда Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка в Вашингтоне сообщило правительство Румынии. Компания утверждала, что румынское государство экспроприировало ее инвестиции в разработку месторождения золота в Рошия Монтанэ (северо-запад Румынии), сообщает ТАСС.
"Мы сражались за Румынию, потому что было несправедливо, чтобы каждый работник и пенсионер этой страны был наказан за ошибки политиков, которые действовали против интересов Румынии", - заявил премьер-министр Марчел Чолаку.
Согласно решению Международного арбитражного суда, Румыния не будет возмещать убытки Gabriel Resources по делу Рошия Монтанэ, более того, получит $1,4 млн компенсаций судебных издержек. Решение является окончательным и подлежит исполнению.
Конфликт вокруг залежей золота в Рошия Монтанэ берет начало в 2002 году, когда компания Gabriel Resources выиграла тендер на разработку месторождения и получила лицензию на его эксплуатацию. В 2013 году правительство дало "зеленый свет" для начала работ.
Однако в результате протестов местных защитников природы против возможного использования цианидов в процессе эксплуатации парламент отклонил проект. Затем Румыния подала заявку на включение Рошия Монтанэ в список объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Эта процедура завершилась в 2021 году, когда эксплуатация месторождения была прекращена окончательно.
По данным Gabriel Resources, в Рошия Монтанэ находится примерно 300 тонн золота и 1,5 тыс. тонн серебра.