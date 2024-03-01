Дагестан выразил поддержку Приднестровью, оказавшемуся в условиях беспрецедентного давления.
Махачкала была регионоведом Тирасполя на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. На мировом форуме состоялась и официальная встреча помощника Президента ПМР Виталия Бондаря и зампредседателя ЦИК ПМР Елены Городецкой с представителями власти Дагестана: зампредом правительства Муслимом Телякавовым, зампредом народного собрания Камилом Давдиевым, министром по делам молодежи Камилом Саидовым, советником главы Дагестана Шамилем Адлиевым, сообщает novostipmr.com.
Представители Приднестровья подробно рассказали о сложном социально-экономическом положении, в котором сегодня оказалось Приднестровье, и о решении съезда депутатов всех уровней обратиться к России за дипломатической поддержкой. Представители руководства Дагестана выразили понимание тех сложностей, с которыми сегодня столкнулось Приднестровье и подчеркнули единство двух сильных духом народов.
Напомним, с 1 января 2024 года власти Молдовы ввели таможенные пошлины против приднестровских компаний. Годовой ущерб для ПМР от этого шага, по оценкам приднестровских экспертов, может составить от 12 до 30 миллионов долларов.