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Цены на продовольствие снижаются седьмой месяц подряд

Цены на продовольствие снижаются седьмой месяц подряд
Изображение: открытые источники

В феврале 2024 года мировые цены на продукты питания снизились на 0,7%, а за последний год наблюдалось снижение на 10,5%. Согласно данным продовольственной организации ООН (FAO), индекс цен на продовольствие ФАО снизился до отметки в 117,3 пункта.

Базовый показатель мировых цен на продовольственные товары в феврале вновь сократился – уже седьмой месяц подряд. Снижение международных котировок на основные зерновые культуры в значительной степени компенсировало рост цен на сахар и мясо, сообщила в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), сообщается на сайте news.un.org.

Индекс ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на основные продовольственные товары, в феврале составил 117,3 пункта, что на 0,7 процента ниже, чем в январе, и на 10,5 процента меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Зерновые
Мировая торговля зерновыми, по прогнозам, возрастет на 1,3 процента по сравнению с предыдущим годом, чему способствуют улучшение прогноза экспорта кукурузы Украиной и повышение спроса со стороны Китая.

Благоприятные погодные условия будут способствовать росту производства пшеницы в Российской Федерации, которая является одним из крупнейших в мире экспортеров, а также хорошим урожаям в Китае, Индии и Пакистане.

Экспортные цены на кукурузу упали на фоне ожиданий богатого урожая в Южной Америке и доступных цен, предлагаемых Украиной. Международные цены на рис также снизились феврале на 1,6 процента.

Растительные масла
Индекс цен на растительные масла снизился на 1,3 процента по сравнению с январем и оказался на 11 процентов ниже своего значения на февраль 2023 года. Мировые цены на соевое масло заметно снизились, чему способствовали перспективы обильного урожая сои в Южной Америке. Мировые цены на пальмовое масло в феврале незначительно выросли из-за сезонного снижения производства.

Молочная продукция
Индекс цен на молочные продукты вырос на 1,1 процента, что обусловлено ростом спроса на сливочное масло со стороны азиатских покупателей. Цены на сухое молоко и сыр также незначительно выросли.

Мясо
Индекс цен на мясо повысился на 1,8 процента по сравнению с январем, причем больше всего выросли котировки на мясо птицы и говядину, чему способствовали сильные дожди, нарушившие транспортировку скота в Австралии. Цены на свинину также немного выросли из-за повышенного спроса со стороны Китая и напряженной ситуации с поставками в Западной Европе.

Сахар
Индекс цен на сахар вырос в феврале на 3,2 процента. Такая тенденция отразила сохраняющиеся опасения по поводу производства в Бразилии после продолжительного периода осадков ниже среднего уровня, а также прогнозируемое снижение производства в Таиланде и Индии.

Стоит отметить, что в 2023 году мировые цены на продукты питания испытали наибольшего годового спада с 2015 года. По данным FAO, индекс цен на продовольствие в декабре составил 118,5 пункта, что на 10,1% ниже, чем в декабре предыдущего года.
  • Сегодня, 10:13
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