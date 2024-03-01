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В Парканах установили светофоры

В Парканах установили светофоры
Фото: пресс-центр МВД ПМР

В селе Парканы, на перекрёстке улиц Карла Маркса и Тираспольское шоссе, заработал светофорный объект.

Утром, с 07:00 до 09:00, светофоры работают в режиме регулирования дорожного движения, после – в режиме мигающего жёлтого сигнала, передает пресс-центр МВД ПМР.

Раньше на перекрёстке водители следовали знакам приоритета. В утренний час пик со стороны ул. Карла Маркса собирались пробки, выехать на главную дорогу было затруднительно из-за большого потока транспорта на ул. Тираспольское шоссе.

Теперь автомобилисты и пешеходы будут следовать сигналам светофора в утренний час пик. По мнению специалистов, установка автоматического регулировщика упорядочит движение.

Госавтоинспекция Приднестровья обращает внимание водителей на изменения, которые произошли на перекрёстке.
  • Вчера, 18:15
  • DTV
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