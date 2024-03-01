В селе Парканы, на перекрёстке улиц Карла Маркса и Тираспольское шоссе, заработал светофорный объект.
Утром, с 07:00 до 09:00, светофоры работают в режиме регулирования дорожного движения, после – в режиме мигающего жёлтого сигнала, передает пресс-центр МВД ПМР.
Раньше на перекрёстке водители следовали знакам приоритета. В утренний час пик со стороны ул. Карла Маркса собирались пробки, выехать на главную дорогу было затруднительно из-за большого потока транспорта на ул. Тираспольское шоссе.
Теперь автомобилисты и пешеходы будут следовать сигналам светофора в утренний час пик. По мнению специалистов, установка автоматического регулировщика упорядочит движение.
Госавтоинспекция Приднестровья обращает внимание водителей на изменения, которые произошли на перекрёстке.