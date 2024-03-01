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Госдеп сообщил о выдворении сотрудников USAID из Зимбабве

Госдеп сообщил о выдворении сотрудников USAID из Зимбабве
Фото: Gettyimages.ru

Сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) задержали и принудительно выдворили из Зимбабве в феврале, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает rbc.ru.

В Госдепе сообщили, что группа USAID проводила в Зимбабве оценку условий развития и управления и была «законно допущена» в страну для участия в демократических реформах. Однако в ходе миссии сотрудники агентства были задержаны и подверглись агрессивному обращению, допросам и запугиваниям. В результате их принудительно депортировали из страны.

«Как мы самым решительным образом разъяснили правительству Зимбабве, эти действия против команды специалистов вопиющие, неоправданные и неприемлемые», — говорится в заявлении Миллера.

По данным Госдепа, правительство Зимбабве после инцидента сообщило, что хочет продолжить международное сотрудничество с США и демократические реформы.

«Мы серьезно относимся к безопасности американских граждан и требуем ответственности от правительства Зимбабве», — отреагировал на это заявление Миллер и отметил, что действия зимбабвийских властей подрывают веру в их намерения.

«Народ Зимбабве заслуживает лучшего, и мы продолжим поддерживать его, работая над построением более инклюзивного, демократического общества с подотчетными политическими лидерами и государственными институтами», — добавил представитель Госдепа.

По данным USAID, сотрудники агентства в Зимбабве участвуют в укреплении здравоохранения, повышении продовольственной безопасности, поддержке экономической устойчивости и продвижении демократического управления в стране.

Пресс-служба агентства сообщила, что инцидент с депортированными сотрудниками произошел после нескольких других серьезных инцидентов. В USAID уточнили, что за последние два года американские граждане и должностные лица не раз подвергались преследованиям и ненадлежащему обращению со стороны властей Зимбабве.
  • Вчера, 18:21
  • DTV
  • Просмотров: 56
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