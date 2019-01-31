Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства.
"Для меня это финал. Эти выборы - мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача [дел] моим братьям, которые придут после меня", - сказал он. Заявление Эрдогана передали местные телеканалы, пишет ТАСС.
В то же время 70-летний политик выразил уверенность, что консервативная Партия справедливости и развития (ПСР), лидером которой он является, останется у власти даже после ухода Эрдогана с поста главы государства. Результаты местных выборов станут "благословением для моих братьев, которые придут после меня", подчеркнул политик.
В 2023 году Эрдоган победил на президентских выборах во втором туре. Он набрал 52,18% голосов, а его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,82%. Явка составила 85,71%. Эрдоган получил право управлять страной в течение пяти лет.
Из премьера - в президенты Турции
Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти в Турции более 20 лет. В 2003 году он впервые был избран премьер-министром, а в 2014-м - президентом. В 2018 году Эрдоган был переизбран на высший государственный пост. В 2023 году он вновь победил на выборах президента, однако лишь во втором туре, одержав верх над единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Полномочия действующего главы государства истекут в 2028 году.