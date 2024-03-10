Производство вина в Европе сократилось в прошлом году до минимума за шесть лет; при этом Россия стала одной из немногих стран, где выпуск вина, наоборот, вырос до максимума с 2016 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Международной организации виноградарства и виноделия.
Так, по информации организации, в Европе в прошлом году произвели лишь 15,7 миллиарда литров вина против 16,9 миллиарда годом ранее. Это стало минимальным уровнем с 2017 года. В целом среди исследуемых стран с сокращением производства столкнулись 13 государств.
Франция, которая в прошлом году впервые с 2014 года потеснила Италию в качестве главной европейской "винодельни", сократила производство лишь на 0,1% — до 4,6 миллиарда литров. А вот в Италии оно рухнуло почти на 12% — до 4,4 миллиарда литров. Испания традиционно замыкает тройку лидеров, даже несмотря на сокращение производства на 14% — до 3,1 миллиарда литров.
Среди крупных производителей вина самое серьезное сокращение производства произошло в Греции — там оно обвалилось на 45%, до 114 миллионов литров, и в Молдавии — на десять процентов, до 126 миллионов литров. Также уменьшился выпуск вина в Австрии (-7%), Болгарии (-1%), на Кипре (-10%), в Люксембурге (-19%), на Мальте (-31%), в Словакии (-20%), Чехии (-13%) и Хорватии (-41%).
В то же время в семи странах производство увеличилось, сильнее всего в Румынии — на 15%, до 435 миллионов литров. Также оно выросло в Венгрии (+1,3%), Германии (+0,7%), Португалии (+8,3%), Словении (+5,9%) и Швейцарии (+3,6%).
Переизбыток вина на мировом рынке вынуждает фермеров уничтожать свои виноградники и уходить из бизнеса. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство Bloomberg рассказало историю австралийского виноградаря Тони Таунсенда, которому в прошлом году пришлось избавиться от половины своего виноградника площадью 14 га на юге страны. По его словам, сохранив его, он бы потерял 35 тысяч австралийских долларов (23 тысячи долларов США), пишет rg.ru.
"Многие люди не видят будущего в винодельческой промышленности", - рассказала главный исполнительный директор Riverland Wine Линделл Роу. Опросы показывают, что четверть виноделов в ближайшие три года намерены уйти из бизнеса.
Эта проблема характерна не только для Австралии, отмечает Bloomberg. В 2023 году мировое производство вина достигло 60-летнего минимума, однако на рынке сохраняется переизбыток. Еще одним негативным фактором стало резкое увеличение затрат на сырье.