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В Малаештах проходит Открытый фестиваль народного творчества «Дин зестря нямулуй»

В Малаештах проходит Открытый фестиваль народного творчества «Дин зестря нямулуй»
Источник фото: novostipmr.com/Госслужба по культуре и историческому наследию

В григориопольском селе Малаешты проходит Открытый районный фестиваль «Дин зестря нямулуй». Участвуют фольклорные и театральные коллективы, а также народные умельцы. Они расскажут и покажут весенне-летние обычаи народов, населяющих Приднестровье, также будут представлены изделия декоративно-прикладного творчества: гобелены, куклы из лоскутов, резьба по дереву, и т. д. Не обойдётся без аутентичного пения, передает novostipmr.com.

Среди участников – творческие коллективы Григориопольского, Слободзейского и Дубоссарского районов. Впервые в этом году выступают тираспольчане, жители Рыбницы и представители Республики Молдова. Выступают как взрослые, так и дети.

Как рассказала начальник Управления культуры Григориополя Наталья Думитрашко, мероприятие проводится ежегодно в рамках закрытия Международного фестиваля искусств «Мэрцишор».

«Основная цель – это сохранение и популяризация весенних и летних обычаев, обрядов, календарных и семейных праздников, развитие молдавской народной культуры, поддержка любительских коллективов, исполнителей, мастеров народного творчества. Все они каждый год с удовольствием принимают участие. Уровень исполнительского мастерства всегда очень высок», - отметила руководитель, подчеркнув, что аналогов этому фестивалю в республике нет.

Все участники фестиваля «Дин зестря нямулуй» будут отмечены дипломами.
  • Сегодня, 13:25
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