Глава автономии Гагаузия Евгения Гуцул встретилась с руководством нескольких российских регионов и договорилась о межрегиональном сотрудничестве. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на «Ведомости».
По данным издания, глава автономии встречалась с первым вице-губернатором Краснодарского края Игорем Галасем и заместителем губернатора Александром Руппелем, главами Псковской и Пензенской областей Михаилом Ведерниковым и Олегом Мельниченко.
Губернатор уже объявил о создании «пензенской части рабочей группы» по вопросам социально-экономического сотрудничества с Гагаузией. С Ведерниковым глава Гагаузии договорилась активизировать контакты среди молодежи, а также педагогов, работающих с воспитанниками с особенностями развития.
«Михаил Ведерников предложил расширить контакты между молодежью Гагаузии и Псковской области, в том числе и с участием Республики Беларусь», — отметила Гуцул.
До этого в Молдавии резко отреагировали на визит главы Гагаузии в Россию.