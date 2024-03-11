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Российские регионы начнут сотрудничать с Гагаузией

Российские регионы начнут сотрудничать с Гагаузией
Фото: Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Глава автономии Гагаузия Евгения Гуцул встретилась с руководством нескольких российских регионов и договорилась о межрегиональном сотрудничестве. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на «Ведомости».

По данным издания, глава автономии встречалась с первым вице-губернатором Краснодарского края Игорем Галасем и заместителем губернатора Александром Руппелем, главами Псковской и Пензенской областей Михаилом Ведерниковым и Олегом Мельниченко.

Губернатор уже объявил о создании «пензенской части рабочей группы» по вопросам социально-экономического сотрудничества с Гагаузией. С Ведерниковым глава Гагаузии договорилась активизировать контакты среди молодежи, а также педагогов, работающих с воспитанниками с особенностями развития.

«Михаил Ведерников предложил расширить контакты между молодежью Гагаузии и Псковской области, в том числе и с участием Республики Беларусь», — отметила Гуцул.

До этого в Молдавии резко отреагировали на визит главы Гагаузии в Россию.
  • Сегодня, 07:14
  • DTV
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