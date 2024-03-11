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Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами

Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами
Фото: Fotolia / bokstaz

Автомобили с российскими регистрационными номерами в Литве должны с понедельника либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть территорию страны. В противном случае такие автомобилисты будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежать ответственности по статьей 515 кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины, сообщила пресс-служба литовской таможни, передает ria.ru.

Исключение составят автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее. Они смогут находиться в Литве в течение 24 часов, при этом в такой машине обязательно должен находиться владелец, иначе транспортное средство не пропустят в страну.

В Москве заявили, что Россия ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами.

"Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся", — сказали в МИД.

Также в министерстве рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны.

"Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России", — указали в ведомстве.

В сентябре Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.
  • Сегодня, 07:19
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