Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар".
Торжественная церемония прошла в 96-й раз. Победителей определили в 23 категориях. Трансляцию церемонии вела телекомпания ABC.
Список лауреатов в основных номинациях:
"Лучший фильм" - "Оппенгеймер"; "Лучший режиссер" - Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"); "Лучшая актриса" - Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"); "Лучший актер" - Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер"); "Лучшая песня" - What Was I Made For? ("Барби"); "Лучшая музыка" - "Оппенгеймер"; "Лучшая мужская роль второго плана" - Роберт Дауни - младший ("Оппенгеймер"); "Лучший зарубежный фильм" - "Зона интересов" (The Zone of Interest); "Лучший адаптированный сценарий" - "Американское чтиво" (American Fiction); "Лучший оригинальный сценарий" - "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute); "Лучшая актриса второго плана" - Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"); "Лучший анимационный фильм" - "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka); "Лучшая операторская работа" - Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер"); "Лучший монтаж" - "Оппенгеймер"; "Лучший саундтрек" - Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер"); "Лучший документальный фильм" - "20 дней в Мариуполе" (20 Days in Mariupol); "Лучший грим и прически" - "Бедные-несчастные"; "Лучший дизайн костюмов" - "Бедные-несчастные"; "Лучший звук" - "Зона интересов" (The Zone of Interest); "Лучшие визуальные эффекты" - "Годзилла: Минус один" (Gojira -1.0); "Лучший короткометражный анимационный фильм" - "Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко" (War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko); "Лучший короткометражный документальный фильм" - "Последняя ремонтная мастерская" (The Last Repair Shop); "Лучший игровой короткометражный фильм" - "Чудесная история Генри Шугара" (The Wonderful Story of Henry Sugar).