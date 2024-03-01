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В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар-2024»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар-2024»

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар".

Торжественная церемония прошла в 96-й раз. Победителей определили в 23 категориях. Трансляцию церемонии вела телекомпания ABC.

Список лауреатов в основных номинациях:

"Лучший фильм" - "Оппенгеймер";
"Лучший режиссер" - Кристофер Нолан ("Оппенгеймер");
"Лучшая актриса" - Эмма Стоун ("Бедные-несчастные");
"Лучший актер" - Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер");
"Лучшая песня" - What Was I Made For? ("Барби");
"Лучшая музыка" - "Оппенгеймер";
"Лучшая мужская роль второго плана" - Роберт Дауни - младший ("Оппенгеймер");
"Лучший зарубежный фильм" - "Зона интересов" (The Zone of Interest);
"Лучший адаптированный сценарий" - "Американское чтиво" (American Fiction);
"Лучший оригинальный сценарий" - "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute);
"Лучшая актриса второго плана" - Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");
"Лучший анимационный фильм" - "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka);
"Лучшая операторская работа" - Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер");
"Лучший монтаж" - "Оппенгеймер";
"Лучший саундтрек" - Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер");
"Лучший документальный фильм" - "20 дней в Мариуполе" (20 Days in Mariupol);
"Лучший грим и прически" - "Бедные-несчастные";
"Лучший дизайн костюмов" - "Бедные-несчастные";
"Лучший звук" - "Зона интересов" (The Zone of Interest);
"Лучшие визуальные эффекты" - "Годзилла: Минус один" (Gojira -1.0);
"Лучший короткометражный анимационный фильм" - "Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко" (War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko);
"Лучший короткометражный документальный фильм" - "Последняя ремонтная мастерская" (The Last Repair Shop);
"Лучший игровой короткометражный фильм" - "Чудесная история Генри Шугара" (The Wonderful Story of Henry Sugar).
  • Сегодня, 07:28
  • DTV
  • Просмотров: 53
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