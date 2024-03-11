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Абрамович намерен купить футбольный клуб в Испании

Абрамович намерен купить футбольный клуб в Испании
фото: Global Look Press

Российский бизнесмен и бывший владелец футбольного «Челси» Роман Абрамович может приобрести новый футбольный клуб в Испании. Об этом сообщает AS, передаёт gazeta.ru

Как утверждает издание, предприниматель заинтересован в покупке «Валенсии».

Болельщики испанской команды надеются, что с возможной сменой владельца положение клуба серьезно улучшится. Сейчас команда идет на восьмом месте в Ла Лиге.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона-2022/23. Сейчас лондонцы располагаются на 11-м месте в чемпионате Англии. Также команда проиграла в финале Кубка лиги «Ливерпулю» со счетом 0:1.
  • Сегодня, 10:42
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