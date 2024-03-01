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В Молдове создали вино с помощью искусственного интеллекта

В Молдове создали вино с помощью искусственного интеллекта
фото: Министерство сельского хозяйства РМ

На международной выставке ProWein2024, которая проходит с 10 по 12 марта в немецком Дюссельдорфе, представили первое молдавское вино, созданное с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, передаёт newsmaker.md

Как уточнили в ведомстве, в выставке ProWein2024 принимают участие более 50 виноделен Молдовы.

«Этот год стал историческим для виноделия в Молдове — выпустили революционное вино Chelaris, созданное с помощью искусственного интеллекта.

Chelaris — это сочетание многовекового винодельческого наследия страны и самых передовых технологий», — заявили в минсельхозе.

В Молдове создали вино с помощью искусственного интеллекта

В Молдове создали вино с помощью искусственного интеллекта

В Молдове создали вино с помощью искусственного интеллекта

В Молдове создали вино с помощью искусственного интеллекта

В Молдове создали вино с помощью искусственного интеллекта

В Молдове создали вино с помощью искусственного интеллекта

В Молдове создали вино с помощью искусственного интеллекта

В Молдове создали вино с помощью искусственного интеллекта
фото:Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
  • Сегодня, 11:09
  • DTV
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