На международной выставке ProWein2024, которая проходит с 10 по 12 марта в немецком Дюссельдорфе, представили первое молдавское вино, созданное с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, передаёт newsmaker.md
Как уточнили в ведомстве, в выставке ProWein2024 принимают участие более 50 виноделен Молдовы.
«Этот год стал историческим для виноделия в Молдове — выпустили революционное вино Chelaris, созданное с помощью искусственного интеллекта.
Chelaris — это сочетание многовекового винодельческого наследия страны и самых передовых технологий», — заявили в минсельхозе.