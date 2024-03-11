В Приднестровской Молдавской Республике 17 марта откроют шесть избирательных участков на выборах президента России, сообщает агентство "Новости Приднестровья".
"Уважаемые избиратели – граждане Российской Федерации! В соответствии с решением Посольства Российской Федерации в Республике Молдова 17 марта 2024 года с 8 до 20 часов проголосовать на выборах Президента Российской Федерации можно на избирательных участках", - цитирует сообщение информационного агентства РИА Новости.
Уточняется, что проголосовать можно на трех участках в Тирасполе, а также в Бендерах, Рыбнице и Григориополе:
Избирательный участок № 8206 - г. Бендеры, ул. Ленина, д. 32, МУ «Дворец культуры им. П. Ткаченко»;
Избирательный участок № 8207 - г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 96, ГУ ГКЦ «Дворец Республики»;
Избирательный участок № 8209 - г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 159а, Дом офицеров;
Избирательный участок № 8210 - г. Тирасполь, ул. Краснодонская, д. 62, МОУ «ТСШ № 5»;
Избирательный участок № 8211 - г. Рыбница, пр-т Победы, д. 2, МУ «Рыбницкий Дворец культуры»;
Избирательный участок № 8212 - г. Григориополь, ул. Дзержинского, д. 56Б, Городской дом культуры.
"Чтобы проголосовать, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства России, в частности: паспорт гражданина Российской Федерации; заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина СССР, если в этом паспорте содержится следующая информация: указание о принадлежности к гражданству РФ (на форзаце паспорта), либо имеется вкладыш к паспорту, свидетельствующий о наличии гражданства РФ, либо имеется штамп о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории РФ на 6 февраля 1992 года; свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию. Проголосовать можно и по просроченному загранпаспорту", - говорится в сообщении.
Ранее Россия обратилась к Молдове с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15-17 марта.
Однако власти РМ разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе.
Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии.
Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них - на подконтрольной властям Молдовы территории, а еще 24 - на территории Приднестровья (где живут более 200 тысяч российских граждан).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.