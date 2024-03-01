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Посол РФ Олег Васнецов вызван в МИД Молдовы

Посол РФ Олег Васнецов вызван в МИД Молдовы

Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии после новостей о том, что в Приднестровье могут открыть избирательные участки для голосования на выборах президента России. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства, передаёт РБК

«В ходе встречи российскому дипломату будет сообщена позиция неодобрения решения об открытии избирательных участков Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова», — говорится в сообщении.

Васнецов должен прибыть в министерство 12 марта.

11 марта информагентство «Новости Приднестровья» сообщило, что 17 марта посольство России откроет в непризнанной республике шесть участков для голосования на выборах российского президента.

В феврале Молдавия уведомила Россию, что разрешает зарегистрировать на своей территории только один избирательный участок. Также российскому посольству сообщили о неприемлемости открытия участков в Приднестровье.

О недопустимости проведения процедуры в непризнанной республике заявлял председатель парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.
  • Вчера, 19:55
  • DTV
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