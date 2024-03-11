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На бендерском Мемориале воинской Славы демонтировали пушки

На бендерском Мемориале воинской Славы демонтировали пушки
фото: Бендеры Инфо

Продолжается подготовка к празднованию Дня Великой Победы В рамках запланированных работ по реконструкции исторических объектов к 9 Мая обновят Мемориал воинской Славы в Бендерах. Артиллерийские орудия ЗиС-3 отправлены на ремонт.

Об этом сообщила пресс-служба МВД ПМР.

Две пушки – неотъемлемая часть композиции в память о тех, кто защищали Бендеры в Великой Отечественной войне и навечно остались на нашей земле.

Сегодня, 11 марта, орудия времён ВОВ отвезли в мастерскую. Как отметил заместитель главы госадминистрации города по ЖКХ Сергей Юрецкий, специалисты их реставрируют: подварят проблемные участки, перекрасят в соответствующий цвет, если надо, заменят колёса.

Затем обновлённые пушки вернут на площадь Героев.

На бендерском Мемориале воинской Славы демонтировали пушки
фото: mvdpmr.org

  • Вчера, 20:09
  • DTV
  • Просмотров: 70
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