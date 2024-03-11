Продолжается подготовка к празднованию Дня Великой Победы В рамках запланированных работ по реконструкции исторических объектов к 9 Мая обновят Мемориал воинской Славы в Бендерах. Артиллерийские орудия ЗиС-3 отправлены на ремонт.
Две пушки – неотъемлемая часть композиции в память о тех, кто защищали Бендеры в Великой Отечественной войне и навечно остались на нашей земле.
Сегодня, 11 марта, орудия времён ВОВ отвезли в мастерскую. Как отметил заместитель главы госадминистрации города по ЖКХ Сергей Юрецкий, специалисты их реставрируют: подварят проблемные участки, перекрасят в соответствующий цвет, если надо, заменят колёса.