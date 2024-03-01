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В Приднестровье протестируют систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
фото-коллаж Point.md
13 марта в Приднестровье протестируют систему экстренного оповещения населения, сообщает novostipmr.com
Как отмечает пресс-служба ГУпЧС МВД, это плановый запуск комплексной системы, которая нужна на случай оповещения населения о возникшей чрезвычайной ситуации. А потому гражданам не стоит беспокоиться.
Её запустят в 10:00. Сигнал оповещения в виде SMS-сообщения поступит на мобильные телефоны, также информацию продублируют по радио и телевидению.
- Вчера, 20:27
- DTV
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