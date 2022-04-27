Конституционный суд Молдовы признал законным решение парламента республики переименовать государственный язык. Об этом рассказала председатель суда Домника Маноле, передает ТАСС.
Речь идет о переименовании молдавского языка в румынский. В марте 2023 года парламент страны одобрил соответствующую инициативу — за документ проголосовали 58 депутатов.
Однако решение законодателей, в большинстве своем представляющих «Партию действия и солидарности», спровоцировало протесты в столице республики. Более того, депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов назвали переименование государственного языка незаконным.
«Суд подтвердил, что формулировка статьи 13 ч.1 Конституции соответствует требованиям конституционной юриспруденции. Государственным языком Республики Молдова является румынский, функционирующий на основе латинской графики», — заявила Домника Маноле на брифинге, передает realitatea.md
22 марта прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила, что промульгировала решение парламента о переименовании официального языка. Глава республики назвала «неопровержимой истиной» то, что государственным языком страны является румынский.