Тбилиси потребовал от Киева выдать соратников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В частности речь идет о бывшем министре юстиции Грузии Зурабе Адеишвили, который сейчас занимает должность советника генпрокурора Украины. Об этом 11 марта сообщает JAMnews со ссылкой на заявление грузинского правительства, информирует NM
Правительство Грузии выразило обеспокоенность тем, что бывший грузинский чиновник Зураб Адеишвили вошел в состав официальной украинской делегации, которая отправилась в ЕС и Германию. В заявлении также упомянули бывшего замминистра внутренних дел Грузии Георгия Лорткипанидзе, который сейчас занимает должность заместителя председателя Службы контрразведки Украины.
«Указанные лица возглавляли авторитарный режим предыдущей власти Грузии, жертвами которого стали жизни, здоровье и благополучие многих людей. Несмотря на то, что прокуратура Грузии неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой выдать этих лиц, украинские власти не проявили должного уважения к грузинскому государству и не выдали преступников Грузии», — говорится в сообщении грузинского правительства.
Там также отметили, что в течение последних двух лет Грузия твердо заявляла о своей солидарности с Украиной, поддерживала ее на международных платформах и оказывала гуманитарную помощь украинскому народу.
«Выражаем надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые грубо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, грузинским и украинским народами. Прежде всего, украинским властям важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинской власти. Мы глубоко верим, что какие бы решения ни принимали политики, ничто не поколебит историческую дружбу между нашими странами и народами», — говорится в заявлении правительства Грузии.