Новые изменения, касающиеся налога за пользование сетью автомагистралей и национальных дорог (виньетка), вступили в силу в Румынии.
Нововведения предполагают изменения, связанные с ценами, а также с интервалами, на которые может быть выдана виньентка, в зависимости от категории, сообщает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md
Однодневная виньетка будет действительна для всех категорий, для некоторых категорий появится 10-дневный интервал, а для определенных категорий 90-дневный интервал будет заменен 60-дневным интервалом.
Также существуют некоторые ограничения на закупку новых виньеток до тех пор, пока ИТ-система не будет адаптирована к новым возможностям.
Самое большое изменение, которое могут заметить водители, — это введение интервала в один день. За 24 часа водитель автомобиля заплатит эквивалент 2,5 евро по сравнению с 3 евро, которые он раньше платил за недельную поездку.
Вместо виньетки на неделю вводится 10-дневный период, стоимость которого эквивалентна 3,3 евро.
Еще одним изменением является отказ от 3-месячной (90-дневной) виньетки и введение 2-месячной (60-дневной) стоимостью 8,4 евро.
При годовом абонементе тарифы не изменятся. Виньетка на один год по-прежнему будет стоить 28 евро для легковых автомобилей, 96 евро для грузовых автомобилей до 3,5 тонн и 320 евро для транспортных средств с 9-23 местами.
Самый дорогой сбор составляет 1210 евро для грузовых автомобилей массой более 12 тонн.
Ниже представлена таблица с новыми нормами и сроками действия.
Также с понедельника выдача виньеток через службу коротких сообщений (SMS) будет приостановлена до 21 марта в связи с изменениями, которые должен внести в поток выдачи разработчик приложения.