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Васнецов, после вызова в МИД РМ: Право на голосование это неотъемлемое право граждан, прописанное в Конституции

Васнецов, после вызова в МИД РМ: Право на голосование это неотъемлемое право граждан, прописанное в Конституции
Источник фото: tv8.md

Посол России в Молдове Олег Васнецов назвал необоснованным протест Кишинева по открытию в Приднестровье участков для голосования на выборах президента России. Заявление прозвучало после визита дипломата в Министерство иностранных дел Молдовы, передает rupor.md.

Васнецов напомнил, что на левом берегу Днестра проживают порядка 250 тысяч граждан России, у которых есть неотъемлемое право принимать участие в голосовании на президентских выборах в РФ.

«Право на голосование это неотъемлемое право, неотъемлемая часть законных прав в принципе всех граждан. Эти положения прописаны в Конституции и в других нормативных актах. Основная задача любого диппредставительства — содействовать защите законных прав и интересов своих граждан», — заявил Васнецов журналистам.

Он отметил, что в ЦИК РФ, а также в МИД и посольство поступило обращение с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление граждан после чего, вместе с тираспольской администрацией было принято решение открыть избирательные участки.

«Недовольство и протест по этим действиям сегодня высказано Министерством иностранных дел», — сказал Васнецов.

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы в связи с открытием в Приднестровье семи избирательных участков для голосования на президентских выборах, коорые пройдут в России с 15 по 17 марта. Отметим, что официальный Кишинев высказался против открытия участков в левобережье и предложил открыть лишь один — на территории посольства РФ в Молдове.
  • Сегодня, 12:18
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