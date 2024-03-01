Посол России в Молдове Олег Васнецов назвал необоснованным протест Кишинева по открытию в Приднестровье участков для голосования на выборах президента России. Заявление прозвучало после визита дипломата в Министерство иностранных дел Молдовы, передает rupor.md.
Васнецов напомнил, что на левом берегу Днестра проживают порядка 250 тысяч граждан России, у которых есть неотъемлемое право принимать участие в голосовании на президентских выборах в РФ.
«Право на голосование это неотъемлемое право, неотъемлемая часть законных прав в принципе всех граждан. Эти положения прописаны в Конституции и в других нормативных актах. Основная задача любого диппредставительства — содействовать защите законных прав и интересов своих граждан», — заявил Васнецов журналистам.
Он отметил, что в ЦИК РФ, а также в МИД и посольство поступило обращение с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление граждан после чего, вместе с тираспольской администрацией было принято решение открыть избирательные участки.
«Недовольство и протест по этим действиям сегодня высказано Министерством иностранных дел», — сказал Васнецов.
Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы в связи с открытием в Приднестровье семи избирательных участков для голосования на президентских выборах, коорые пройдут в России с 15 по 17 марта. Отметим, что официальный Кишинев высказался против открытия участков в левобережье и предложил открыть лишь один — на территории посольства РФ в Молдове.