В Тирасполь прибыла делегация ОБСЕ во главе со Специальным Представителем Действующего Председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом. Европейских визитеров принял Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Встреча прошла в переговорном зале Администрации Президента ПМР. По словам гостей, они прибыли в том числе для подготовки предстоящего визита в Приднестровье Действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яна Борга, сообщила пресс-служа Главы государства.
Вадим Красносельский обозначил, каково актуальное положение дел в переговорном процессе и в чем выражается истинное отношение Молдовы к приднестровскому народу. Речь шла о простаивающем формате «Постоянного совещания…» и очередном удушающем витке блокады Приднестровья Молдовой. Президент ПМР напомнил хронологию событий, приведших к полной стагнации переговоров, озвучив объективные и субъективные, по его мнению, причины сложившейся ситуации. Говорил о предпринимаемых приднестровской стороной попытках реанимировать работу формата «5+2», подчеркивая, что их тщетность связана с явным нежеланием Молдовы взаимодействовать. Вадим Красносельский подчеркнул, что готов к контактам «1+1» – диалогу высших должностных лиц двух республик, отметив, что встречи политпредставителей на сегодняшний день малоэффективны и их количество минимально.
В ходе встречи Вадим Красносельский не оставил без внимания принятый Молдовой так называемый закон о сепаратизме, отметив, что под действие его норм попадают не только приднестровцы, но, к примеру, и представители ОБСЕ – организации, в докладе которой в 1993 году констатирована невозможность урегулирования молдо-приднестровского конфликта в рамках унитарного государства. Президент ПМР также акцентировал внимание на недавних высказываниях молдавского переговорщика Олега Серебряна, свидетельствующих о неготовности Молдовы к диалогу. По словам Вадима Красносельского, такая риторика ставит крест в том числе и на многолетних усилиях ОБСЕ. Еще один открытый вопрос – почему молдавские политики позволяют себе явную, ничем не обоснованную ложь относительно того, что Молдова несет социальные обязательства по отношению к жителям Приднестровья?
«Вся политика Молдовы в отношении Приднестровья выстроена на лжи, политическом и экономическом давлении, ухудшающем положение приднестровцев», – подчеркнул Вадим Красносельский, адресовав европейским дипломатам резонный вопрос о том, почему они, позиционируя организацию как защитницу прав и свобод граждан, закрывают глаза на их массовые нарушения в отношении сотен тысяч жителей Приднестровья. Президент ПМР говорил и о том, что Молдова дискредитирует своими действиями Европейский союз, на членство в котором претендует.
Собеседники детально обсудили многочисленные проблемные аспекты. Томас Майер-Хартинг подчеркнул, что ему важно знать позицию обеих сторон конфликта, в том числе для качественной подготовки предстоящих визитов в Приднестровье и Молдову Действующего Председателя ОБСЕ, запланированных на 12 апреля текущего года. Дипломат заверил, что ОБСЕ нацелено на разрешение существующих проблем, Ян Борг рассчитывает поспособствовать улучшению ситуации и будет считать достижением реальное решение хотя бы одной из актуальных проблем.
Участники встречи сошлись во мнении, что ждать чуда – решения в одночасье всех проблем – не стоит, но выразили готовность к взаимодействию, нацеленному на решение главной задачи – сохранения мира и обеспечения соблюдения прав граждан, проживающих в Приднестровье.