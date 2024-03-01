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Военная миссия Франции в Молдове будет состоять из одного человека

Военная миссия Франции в Молдове будет состоять из одного человека
Анатолий Носатый (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что открытие французской военной миссии в республике не предполагает размещения в ней военных из Франции, передаёт "Интерфакс"

"Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об открытии французской военной миссии в Молдавии, не имел в виду размещение здесь французских военных. Речь о постоянной миссии, состоящей из одного человека, который будет выполнять функции военного атташе при дипломатическом представительстве Франции. Это - женщина в звании подполковника, которая аккредитована в Молдове, но до сих пор работала из Бухареста. Со следующего месяца ее переведут в Кишинев. Этим и ограничится французская военная миссия", - заявил Носатый во вторник телеканалу PROTV-Chsinau.

Он выразил сожаление в связи со спекуляциями на тему французской военной миссии. "В последнее время сфера обороны - это поле для дезинформации и манипулирования...", - сказал министр.

По его словам, военные атташе есть в 10 дипмиссиях в Молдавии, и до сих пор никто не говорил о каком-либо иностранном присутствии. "Военные атташе есть в посольствах Румынии, США, Беларуси, РФ. В прошлом году еще два посольства, Чехии и Китая, учредили должности военных атташе в своих посольствах в Кишиневе", - сообщил Носатый.

На прошлой неделе президент Франции заявил, что в ближайшие месяцы в Кишиневе откроется постоянная военная миссия. Партия социалистов Молдавии затем выступила против открытия миссии страны НАТО, заявив, что это нарушает нейтралитет Молдавии.
  • Сегодня, 19:20
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