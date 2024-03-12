Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что решил стать кандидатом на должность генерального секретаря НАТО, сообщает РИА Новости
"Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря НАТО. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион", — заявил Йоханнис на брифинге 12 марта.
По его словам, НАТО нуждается в обновлении взгляда на свою миссию. В частности, Йоханнис обратил внимание, что Восточная Европа вносит ценный вклад в дискуссии и решения, принимаемые в рамках НАТО, поэтому этот регион должен быть представлен в руководстве альянса.
"Мы постоянно стремились максимально сблизить обе стороны Атлантики, потому что да, для нас трансатлантические отношения важны. Я считаю, что настало время для нашей страны взять на себя еще большую ответственность в рамках евроатлантических руководящих структур. Это законное стремление государства, которое пережило радикальные преобразования за последние два десятилетия и которое могло бы использовать этот опыт для формирования нового видения того, как мы можем быстро и эффективно реагировать на разнообразный и сложный спектр вызовов и угроз", — подчеркнул Йоханнис.
Он добавил, что Румыния не смогла бы развиваться экономически, не привлекала бы капитал и инвесторов, если бы не было твердых гарантий национальной безопасности. И эти гарантии напрямую связаны с военной модернизацией страны, а также с ее членством в Североатлантическом альянсе, отметил президент.
Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатуру негласно должны одобрить в Белом доме, передаёт interfax.ru
Ранее, по данным СМИ, две трети стран-членов НАТО в должности нового генсека Североатлантического альянса поддержали кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте. В частности, за него высказались в Берлине, Лондоне и Вашингтоне.
Срок полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре.
Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.