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Президент Румынии предложил свою кандидатуру на должность генсека НАТО

Президент Румынии предложил свою кандидатуру на должность генсека НАТО
фото из открытых источников

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что решил стать кандидатом на должность генерального секретаря НАТО, сообщает РИА Новости

"Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря НАТО. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион", — заявил Йоханнис на брифинге 12 марта.

По его словам, НАТО нуждается в обновлении взгляда на свою миссию. В частности, Йоханнис обратил внимание, что Восточная Европа вносит ценный вклад в дискуссии и решения, принимаемые в рамках НАТО, поэтому этот регион должен быть представлен в руководстве альянса.

"Мы постоянно стремились максимально сблизить обе стороны Атлантики, потому что да, для нас трансатлантические отношения важны. Я считаю, что настало время для нашей страны взять на себя еще большую ответственность в рамках евроатлантических руководящих структур. Это законное стремление государства, которое пережило радикальные преобразования за последние два десятилетия и которое могло бы использовать этот опыт для формирования нового видения того, как мы можем быстро и эффективно реагировать на разнообразный и сложный спектр вызовов и угроз", — подчеркнул Йоханнис.

Он добавил, что Румыния не смогла бы развиваться экономически, не привлекала бы капитал и инвесторов, если бы не было твердых гарантий национальной безопасности. И эти гарантии напрямую связаны с военной модернизацией страны, а также с ее членством в Североатлантическом альянсе, отметил президент.

Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатуру негласно должны одобрить в Белом доме, передаёт interfax.ru

Ранее, по данным СМИ, две трети стран-членов НАТО в должности нового генсека Североатлантического альянса поддержали кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте. В частности, за него высказались в Берлине, Лондоне и Вашингтоне.

Срок полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.

  • Сегодня, 19:37
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