Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о бесплатном сохранении репродуктивного материала служащих Вооруженных сил Украины в случае их гибели. Документ опубликован на сайте Верховной рады Украины, информирует РБК
Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда украинского народа" вернулся в Верховную раду с подписью Владимира Зеленского, говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте украинского парламента.
Закон предусматривает сохранение замороженных репродуктивных клеток украинских военнослужащих в течение трех лет с момента их гибели. Срок хранения может продлить доверенное лицо погибшего военного.
Отмечается, что в случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, осуществившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким способом ребенка. Разрешение донора использовать его репродуктивные клетки должно быть заверено у нотариуса.
Верховная рада зарегистрировала законопроект в январе 2024 года. Поправки в законодательство внесли на фоне скандала — согласно предыдущей версии закона о сохранении генофонда украинского народа, использование репродуктивного материала погибших бойцов ВСУ запрещалось.
С запретом столкнулись жены военных, которые по собственному желанию сдали сперматозоиды в криобанк перед отправкой на фронт. В случае гибели солдата его биоматериал утилизировали.
Как заявлял в марте прошлого года председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, властям еще предстоит определить источники финансирования государственной программы по хранению биологического материала и создание "государственного криобанка" или определение условий, на которых можно будет привлечь частные криобанки.