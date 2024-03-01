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Итоги операции «Внимание: пешеход!»

Итоги операции «Внимание: пешеход!»
фото: mvdpmr.org

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР с 4 по 7 марта сотрудники ГАИ выявили 926 нарушений ПДД, 89 – допустили пешие участники движения, пересекая проезжую часть в неустановленном месте.

Автолюбители тоже далеко не всегда ведут себя уважительно. Зафиксировано 40 фактов, когда водители не предоставили преимущество в движении пешеходам.

Со стороны тех, кто предпочитает передвигаться на велотранспорте, выявили 4 нарушения ПДД. В двух случаях водители были в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ГАИ продолжают проводить профилактические беседы с участниками дорожного движения. В ходе профилактической операции им раздали агитационные памятки и светоотражающие наклейки и разъяснили правила поведения на проезжей части.

Водителям напоминали о необходимости в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости быть особенно внимательными и выбирать безопасную скорость движения.

В рамках просветительской работы во время операции «Внимание: пешеход!» госавтоинспекторы провели более 40 лекций в образовательных учреждениях республики, в ходе которых юным участникам дорожного движения также напоминали о правилах поведения на дороге.

С начала года в Приднестровье было зарегистрировано 6 наездов на пешеходов, в результате которых один человек погиб и пять – получили травмы различной степени тяжести. За время проведения профилактической операции ни один пешеход в ДТП не пострадал.

Итоги операции «Внимание: пешеход!»

Итоги операции «Внимание: пешеход!»

Итоги операции «Внимание: пешеход!»
фото: mvdpmr.org

  • Сегодня, 20:33
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