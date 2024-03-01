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В Приднестровье ликвидировали нарколабораторию

В Приднестровье ликвидировали нарколабораторию
Фото: открытые источники

Оперативники Бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления уголовного розыска МВД ПМР задержали двух молодых людей, которые организовали минилабораторию по производству синтетического наркотика «соль».

Как выяснилось, один из них (35-летний химик-недоучка), окончивший три курса МГУ по специальности «инженер-химик», решил таким образом «отбить» долги – около 170 тысяч американских долларов. Назанимав у авторитетных ранее судимых знакомых, он пытался разбогатеть на криптовалюте, но прогорел, пишет пресс-центр МВД ПМР.

С лабораторией тоже не задалось. Сказался недостаток знаний, но рвения было много. Поэтому товар был некачественным. Всё же четыре пробные партии произвели.

Проблемы возникли и со сбытом. Товарищ, который отвечал за реализацию и клиентуру, сам любил дегустировать, и значительная часть произведённого вещества поглощалась им.

Впрочем, на продажу тоже оставалось. Именно на сбыте подозреваемых и задержали оперативники.

Сейчас химик и его торговый партнёр дают признательные показания. За изготовление наркотических средств организованной группой мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. Созданная в Приднестровье нарколаборатория ликвидирована, так и не успев наладить производство.
  • Вчера, 11:26
  • DTV
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