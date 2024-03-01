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ГУПЧС: тестирование системы оповещения прошло в штатном режиме

ГУПЧС: тестирование системы оповещения прошло в штатном режиме
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Утром 13 марта Главное управление по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками «Интерднестркома» провели первую в этом году тестовую проверку системы оповещения «Молния», пишет пресс-центр МВД ПМР. Данная программа используется для информирования населения об опасностях, которые возникают при различных чрезвычайных ситуацях.

Сигнал оповещения в виде СМС-сообщения приходил на мобильные телефоны граждан, также информация доводилась по радио и телевидению.

«Тестирование прошло в штатном режиме, но есть ряд определённых моментов, которые требуют доработки, – прокомментировал начальник штаба ГУпЧС МВД ПМР. – В связи с обновлением оборудования «Интерднестркома» для улучшения качества связи, принято решение проводить такие технические проверки не два раза в год, а четыре».

Если сегодня вам не пришли такие СМС-сообщения, в целях дальнейшего улучшения работы системы оповещения проинформируйте об этом дежурную службу ГУпЧС МВД ПМР по номеру 0 (533) 8-06-63.
  • Вчера, 19:34
  • DTV
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