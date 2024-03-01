Утром 13 марта Главное управление по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками «Интерднестркома» провели первую в этом году тестовую проверку системы оповещения «Молния», пишет пресс-центр МВД ПМР. Данная программа используется для информирования населения об опасностях, которые возникают при различных чрезвычайных ситуацях.
Сигнал оповещения в виде СМС-сообщения приходил на мобильные телефоны граждан, также информация доводилась по радио и телевидению.
«Тестирование прошло в штатном режиме, но есть ряд определённых моментов, которые требуют доработки, – прокомментировал начальник штаба ГУпЧС МВД ПМР. – В связи с обновлением оборудования «Интерднестркома» для улучшения качества связи, принято решение проводить такие технические проверки не два раза в год, а четыре».
Если сегодня вам не пришли такие СМС-сообщения, в целях дальнейшего улучшения работы системы оповещения проинформируйте об этом дежурную службу ГУпЧС МВД ПМР по номеру 0 (533) 8-06-63.