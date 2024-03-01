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В Минздраве заслушали отчёт Республиканского центра скорой медицинской помощи

В Минздраве заслушали отчёт Республиканского центра скорой медицинской помощи
Фото: minzdrav.gospmr.org

Данные за 2023 год представил руководитель учреждения Евгений Калалб. Он сообщил, что центр включает в себя станцию в Тирасполе и подстанцию в Слободзее. Общее количество обслуживаемого населения составляет около 190 тысяч человек. Центр имеет на балансе 30 автомобилей, 26 из которых – санитарный транспорт, передает пресс-служба ведомства.

Ежедневно на суточное дежурство заступает от 9 до 16 выездных бригад. Отмечается недостаточная укомплектованность врачами (46%) и тенденция к снижению численности среднего медицинского персонала и водителей. Все врачи имеют сертификаты специалистов, а также 73 сотрудника из числа среднего медицинского персонала.

В 2023 году было осуществлено более 58 тысяч вызовов, что значительно меньше предыдущих годов: ковидных пациентов стало меньше. Большинство вызовов обслуживаются фельдшерскими бригадами. Более четверти пациентов в итоге госпитализируются в стационары. Учреждение в полной мере обеспечено необходимыми медикаментами. Стоимость одного вызова кареты скорой помощи составляет около 350 рублей.

За минувший год не было ни одного случая ДТП с участием машин скорой помощи.

В составе центра действует отделение экстренной и плановой консультативной медицинской помощи, осуществляющее выезды узких специалистов в медицинские учреждения республики. В прошлом году было выполнено 102 таких вызова (25 к детям), из них большинство (60%) - экстренные. Было проведено 16 оперативных вмешательств. Чаще всего для консультаций требовались врачи нейрохирурги, неонатологи, эндоскописты.

В 2023 году несколько возросли доходы от платных услуг (дежурство на спортивных мероприятиях, транспортировка пациентов за пределы республики). Полученные средства были направлены на приобретение расходных материалов, униформы для сотрудников, мягкого инвентаря.

В заключение доклада главный врач отметил, что необходимо строительство специального помещения для медработников и автомобилей, здания подстанции в Слободзее. Кроме того, необходимо привлекать к работе квалифицированные фельдшерские и врачебные кадры.
  • Вчера, 19:45
  • DTV
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