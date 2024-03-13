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Польша решила заменить более 50 послов в разных странах

Польша решила заменить более 50 послов в разных странах
Фото: polskieradio.pl

О главах дипмиссий каких стран идет речь, ведомство не уточнило. Накануне премьер Туск анонсировал «очень масштабные изменения в посольствах» и предлагал заменить послов на поверенных, если президент будет против

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении завершить миссии более 50 послов республики, сообщается на сайте МИДа.

Он также отозвал несколько кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством ведомства, передает rbc.ru.

«Правительство, которое несет конституционную ответственность за внешнюю политику, считает, что необходимый обмен польскими представителями за границей послужит лучшему результату и профессиональной реализации сложных задач, стоящих сегодня перед польской внешней политикой», — говорится в сообщении.

О главах дипмиссий в каких странах идет речь, ведомство не уточняет.

Представитель канцелярии президента Анджея Дуды Малгожата Папроцкая напомнила, что послов назначает и увольняет президент по согласованию с правительством. «Я понимаю вчерашнее заявление премьер-министра Дональда Туска, когда он говорил о предлагаемых изменениях в должностях послов, но сотрудничество в конституционном смысле — это не то, когда президент подписывает все запросы премьер-министра», — сказала она в эфире Polsat News, ее слова приводит RMF24.

Накануне Туск анонсировал «очень масштабные изменения в посольствах». По его словам, он и глава МИДа попросили президента согласовать изменения в большинстве дипмиссий. О каких послах идет речь, премьер не стал уточнять. При этом он не исключил отзыва глав дипмиссий из стран «в качестве второго варианта». «И до тех пор пока не изменится позиция президента или не сменится президент, послами будут дипломаты, исполняющие обязанности поверенных в делах», — пояснил Туск. «Если такое решение удовлетворит президента, то пусть будет так», — отметил он. Премьер считает, что Варшава должна создавать «команду, лояльную польскому государству».
  • Сегодня, 11:32
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