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В Румынии начали строительство новой базы НАТО на 10 тыс. военных

В Румынии начали строительство новой базы НАТО на 10 тыс. военных
Источник фото: cont.ws

Румынские власти выделили €2,5 млрд на строительство новой военной базы НАТО. Как сообщили 13 марта румынские СМИ, новую базу строят на основе гарнизона НАТО «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца на юге страны, территорию которого увеличат на 2,3 тыс. га. Предполагается, что на новой базе смогут жить более 10 тыс. солдат НАТО вместе с семьями, пишет newsmaker.md.

Для расширения базы румынские власти уже экспроприировали более 2,3 тыс. га пахотных земель. Согласно планам кабмина Румынии, расширение и модернизация базы займет пять лет. В новом гарнизоне построят детские сады, школы, больницу, магазины и парки развлечений. Уже началось строительство новых подъездных путей и расширение электросети.

Согласно информации в румынской прессе, контракт на строительство новой базы министерство обороны Румынии заключило в 2022 году. Общая стоимость контракта составляет более €340 млн. Проект строительства засекречен.

Кроме того, известно, что расширение базы НАТО в Констанце — это лишь часть 20-летнего проекта, включающегося в себя строительство одной из крупнейших военных баз НАТО в Европе. Проект предусматривает инвестиции в инфраструктуру, жилье, медицинские и образовательные учреждения, магазины и кинотеатры. «На новой базе разместятся 10 тыс. американских военнослужащих, которые переедут в Когэлничану вместе со своими семьями. Это практически удвоит население базы, и в уезде Констанца появится американский город», — отмечают СМИ.

В Румынии начали строительство новой базы НАТО на 10 тыс. военных
  • Сегодня, 11:44
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