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На стихийных свалках Тирасполя установили фотоловушки

На стихийных свалках Тирасполя установили фотоловушки
Скриншот: видео Первый Приднестровский

Тираспольское «Спецавтохозяйство» в качестве эксперимента устанавливает мобильные камеры видеонаблюдения на стихийных свалках города. Они фиксируют тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте. Данные нарушителей передают в экологическую милицию.

«Это пока эксперимент. Мы уже с данной фотоловушки получаем информацию. Есть возможность эту камеру переносить, и она может оказаться в любом месте в следующий раз. За то, что человек мусорит, штрафы должны быть огромные. Всем нам неприятно ходить по грязному городу», - отметил директор «Спецавтохозяйства» г. Тирасполя Геннадий Пантелейчук в интервью Первому Приднестровскому телеканалу, пишет novostipmr.com.

В основном стихийно выбрасывают строительный мусор. Ликвидация таких свалок влечёт дополнительные расходы, и немалые. По словам Геннадия Пантелейчука, в прошлом году на вывоз стихийных свалок в Тирасполе потратили 1,3 млн рублей. На эту сумму можно было приобрести спецтехнику, которая бы облегчила труд сотрудников «Спецавтохозяйства».

За выброс мусора в неположенном месте грозит штраф до тысячи рублей. Чтобы законно решить проблему вывоза строительных отходов, достаточно заключить договор со «Спецавтохозяйством». Предприятие предоставит контейнер, а затем вывезет мусор на полигон. Цена такой услуги – 600 рублей.

  • Сегодня, 11:50
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