Годовая инфляция в Приднестровье по итогам первых двух месяцев текущего года ускорилась до двух процентов.
За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – более пяти процентов. Стали дороже продукты питания – более одного процента, а непродовольственные товары – около одного процента. Соответствующие данные представила Государственная служба статистики Приднестровья, пишет newspmr.com
Индексы потребительских цен за январь-февраль 2024 года:
- на продовольственные товары – 101,25%; - на непродовольственные товары – 100,94%; - тарифы на услуги – 105,32%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 102,05%.
Февральская инфляция По итогам февраля 2024 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило менее половины одного процента.
В отчетный период наиболее подорожали непродовольственные товары. Также подросли ценники на продукты питания, повысились тарифы на услуги. Продовольствие за отчетный месяц стало дороже на треть процента. Наиболее подорожали: сахар; овощи, исключая картофель; безалкогольные напитки; рыбные продукты. Подешевели: яйца; мед; майонезная продукция; растительное масло.
Непродовольственные товары за отчетный месяц подорожали немногим более трех четвертей процента. Наиболее подорожали: горюче-смазочные материалы; медикаменты; хозяйственные товары; парфюмерно-косметические товары; бельевой трикотаж. Подешевели: средства связи; персональные компьютеры; бумажно-беловые товары; школьно-письменные принадлежности и канцтовары.
В среднем тарифы на услуги в феврале повысились на одну десятую процента. Больше всего подорожали: услуги дошкольного воспитания; медицинские услуги; бытовые услуги парикмахерских. Подешевели: жилищные услуги; услуги образования.
Индексы потребительских цен за февраль 2024 года:
- на продовольственные товары – 100,41%; - на непродовольственные товары – 100,76%; - тарифы на услуги – 101,12%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,47%.
Годом ранее февральский сводный индекс потребительских цен составил 100,67%. В феврале 2023 года наиболее подорожали тарифы на услуги – на 1,19%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,80%, а на продовольствие – на 0,29%.