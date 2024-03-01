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Индекс цен в феврале 2024 года

Индекс цен в феврале 2024 года
Изображение: inbusiness.kz

Годовая инфляция в Приднестровье по итогам первых двух месяцев текущего года ускорилась до двух процентов.

За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – более пяти процентов. Стали дороже продукты питания – более одного процента, а непродовольственные товары – около одного процента. Соответствующие данные представила Государственная служба статистики Приднестровья, пишет newspmr.com

Индексы потребительских цен за январь-февраль 2024 года:

- на продовольственные товары – 101,25%;
- на непродовольственные товары – 100,94%;
- тарифы на услуги – 105,32%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 102,05%.

Февральская инфляция
По итогам февраля 2024 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило менее половины одного процента.

В отчетный период наиболее подорожали непродовольственные товары. Также подросли ценники на продукты питания, повысились тарифы на услуги.
Продовольствие за отчетный месяц стало дороже на треть процента. Наиболее подорожали: сахар; овощи, исключая картофель; безалкогольные напитки; рыбные продукты. Подешевели: яйца; мед; майонезная продукция; растительное масло.

Непродовольственные товары за отчетный месяц подорожали немногим более трех четвертей процента. Наиболее подорожали: горюче-смазочные материалы; медикаменты; хозяйственные товары; парфюмерно-косметические товары; бельевой трикотаж. Подешевели: средства связи; персональные компьютеры; бумажно-беловые товары; школьно-письменные принадлежности и канцтовары.

В среднем тарифы на услуги в феврале повысились на одну десятую процента. Больше всего подорожали: услуги дошкольного воспитания; медицинские услуги; бытовые услуги парикмахерских. Подешевели: жилищные услуги; услуги образования.

Индексы потребительских цен за февраль 2024 года:

- на продовольственные товары – 100,41%;
- на непродовольственные товары – 100,76%;
- тарифы на услуги – 101,12%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,47%.

Годом ранее февральский сводный индекс потребительских цен составил 100,67%. В феврале 2023 года наиболее подорожали тарифы на услуги – на 1,19%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,80%, а на продовольствие – на 0,29%.

Индекс цен в феврале 2024 года
gospmr.org

Иван Тыняев, [url=newspmr.com]NewsPMR.Com[/u]
  • Сегодня, 12:16
  • DTV
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