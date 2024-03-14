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Столтенберг призвал Евросоюз не дублировать функции НАТО

Столтенберг призвал Евросоюз не дублировать функции НАТО
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что только Североатлантический альянс должен устанавливать целевые показатели по обороне и вводить общие военные стандарты, ЕС не следует дублировать функции альянса.

"НАТО является той организацией, которая должна определят целевые показатели, нельзя иметь две организации, которые ставят такие цели для одних и тех же стран", - сказал он на пресс-конференции, где представил ежегодный доклад о деятельности НАТО, передает ria.ru.

Он пояснил, в частности, что НАТО и ЕС не могут ставить разные задачи по обороне таким странам как Германия, Польша или Дания, которые являются членам обеих организаций. "Военные планы, в том числе касающиеся количества танков, кораблей и самолетов, степени готовности, должны устанавливаться только одной организацией. Это основная задача НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО определяет стандарты оружия, связи, взаимодействия и совместимости. "Союзники НАТО в Европе обеспечивают только 20% расходов на оборону, поэтому стандарты должна устанавливать НАТО, обеспечивающая все 100%… Стандарты, военное планирование – это ключевая задача НАТО, она не может дублироваться, это подрывает нашу безопасность", — сказал Столтенберг.

Ранее государства ЕС, большинство из которых также входят в состав НАТО, на фоне опасений прихода к власти в США Дональда Трампа все чаще стали обсуждать вопросы европейской обороны, общих стандартов, совместных оборонных заказов и военного планирования. Также предлагается ввести новую должность европейского комиссара по обороне.
  • Вчера, 19:08
  • DTV
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