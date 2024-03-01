Расширенное совещание прошло в формате видеоконференции, его возглавил заместитель Председателя Правительства Виктор Таранов. Также участие в коллегии приняли представители министерств, депутатского корпуса и главы городских и районных администраций. Об основах показателях деятельности ведомства в 2023 году доложил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогло, отметив, что ключевой целью ведомства в прошлом году оставалась планомерная цифровизация и развитие отрасли IT-технологий в Приднестровье.
Как передает пресс-служба Правительства, в целом работа в 2023 году велась по трем направлениям: информационные технологии, электросвязь и СМИ. В ходе доклада глава профильного ведомства Александр Димитрогло остановился подробно на каждом из них. Он отметил, стратегической задачей на сегодняшний день является обеспечение функционирования и развития «Электронного Правительства». Сервис призван обеспечить эффективное взаимодействие в электронном формате органов госвласти между собой, государства и бизнеса, а также граждан. Сегодня в единый комплекс входят 14 информационных систем. Среди них: «Межведомственный электронный документооборот», «Система межведомственного обмена данными», «Единый реестр государственных услуг», «Регистрация индивидуальных предпринимателей «Одно окно», «Государственный земельный кадастр» и другие.
«ГИС «Портал государственных услуг» обеспечивает предоставление сведений о государственных услугах, дает пользователям возможность заказа и получения государственных услуг полностью в электронной форме. На Портале представлены услуги 24 ведомств, его функционирование значительно упрощает для граждан и бизнеса процедуру получения госуслуг, обеспечивая принципы независимости от места и времени их заказа и получения», — отметил глава Минцифры Александр Димитрогло.
Сегодня в электронной форме можно заказать 123 услуги, а для получения результата в «цифре» – 89 услуг. Всего в прошлом году через Портал было заказано 14,5 тыс. услуг, что на 4% превышает показатель 2022 года. Всего с момента запуска Портала, это с июля 2018 года, по 31 декабря 2023 года посредством ГИС было заказано более 50 тыс. услуг. Растет и количество пользователей, в прошлом году их стало больше на 3,6 тыс., всего их порядка 27 тыс.
«В 2023 году разработаны модули для «Портала госуслуг», которые позволяют осуществлять доставку результата оказания государственной услуги посредством почтовой связи, а также обеспечивающие возможность личной записи на получение результата государственной услуги, если она не доступа в электронном виде. В настоящее время идет тестирование и внедрение данных модулей», — поделился глава ведомства.
Еще одним важным элементом «Электронного Правительства» является ГИС «Электронные платежи». Она была разработана по инициативе министерства. Система создана, чтобы обеспечить гражданам простой и быстрый способ оплаты государственных услуг, и при этом устранить необходимость подтверждения оплаты в соответствующих органах.
«Пользователями «Электронных платежей» являются сотрудники 27 органов исполнительной власти ПМР и государственных учреждений, а также структурные и территориальные подразделения. Всего в настоящий момент в системе зарегистрировано 533 пользователя-сотрудника. За 2023 год посредством «Электронных платежей» было оплачено 124,6 тыс. счетов на общую сумму более 12,2 млн. рублей ПМР, — привел данные Александр Димитрогло и добавил, что в текущем году планируют расширить применение системы на юридических лиц.
Акцентировал внимание министр на промежуточных результатах работы по созданию ГИС «Государственный земельный кадастр». «Дорожная карта» реализуется планомерно и в соответствии со сроками. Было закуплено необходимое серверное оборудование и оргтехника, приобретен программный продукт для ведения кадастра, разработаны проекты для отображения информации о земельных участках на кадастровых картах и других документах.
«Проведен импорт в единую базу данных имеющегося в республике в электронном виде картографического материала, полученного от Минсельхоза и госадминистраций. Всего было импортировано 21,6 тыс. объектов из различных источников. По состоянию на 1 марта 2024 года на итоговой карте республики размещена полностью проверенная информация о 2 277 земельных участках», — рассказал Александр Димитрогло и добавил, что в целом работа по формированию государственной системы идет продуктивно, до конца текущего года определят границы всех городов республики.
В 2023 году была продолжена активная работа над развитием сетей электросвязи общего пользования. Основные достижения в этой области включают охват всех населенных пунктов фиксированной телефонной связью, расширение доступности услуг мобильной связи стандарта LTE, а также продвижение перехода на эфирное цифровое телевидение. Важным направлением остается модернизация инфраструктуры и развитие сетей передачи данных для обеспечения стабильного и качественного доступа к интернету для населения и предприятий.
Далее говорили о работе ГУП «Почта Приднестровья». Одним из ключевых событий прошлого года стала работа над проектом закона «О почтовой связи», он направлен на создание необходимой правовой базы для лицензирования и контрольной деятельности в этой сфере. Также министр отметил, что в отчетном периоде было успешно реализован ряд проектов по улучшению качества предоставляемых услуг почтой. Речь о внедрении СМС-извещения при поступлении посылок, а также улучшении инфраструктуры, отремонтированы многие отделения связи. Однако, остаются нерешенными вопросы во взаиморасчетах за международный почтовый обмен с ГП «Пошта Молдовей». В текущем периоде Минцифры планирует продолжить работу по разрешению возникших сложностей, а также по поиску дополнительных источников дохода для обеспечения финансовой устойчивости предприятия.
Далее присутствующих проинформировали о работе в сфере СМИ, полиграфии и издательского дела.
Количество государственных средств массовой информации осталось неизменным. Особое внимание в работе СМИ было уделено информированию населения о различных аспектах жизни и развития Приднестровья, освещении общественно значимых и спортивных мероприятий.
Отдельно Александр Димитрогло отметил продуктивную работу органа по созданию Исторического портала Приднестровья, который был создан в конце марта 2023 года по инициативе Министерства при содействии и последующем сопровождении ГУ «Приднестровская газета».
«На портале представлены материалы в самых разнообразных современных форматах: это и видео-, аудиолекции, документальные фильмы, аудиокниги, подкасты, архивные документы, книги в электронном формате, сложные мультимедийные проекты. Всего за отчетный период на сайте размещено более 600 публикаций, сайт посетило более 20 тыс. уникальных пользователей, уникальных просмотров — 57 тыс. Для распространения контента проект представлен в социальных сетях и мессенджерах. В текущем году продолжится развитие ресурса, запланировано обновление его визуально-технической составляющей, проведение презентаций ресурса, а также появятся новые форматы контента», — рассказал Александр Димитрогло.
В 2023 году Министерство продолжило свою работу по реализации Концепции повышения открытости исполнительных органов государственной власти. В рамках этой инициативы был проведен третий комплексный мониторинг информации, размещенной на официальных сайтах министерств и ведомств. Всего проанализировали 17 официальных сайтов, в результате составлен соответствующий рейтинг.
Комментируя эту работу, Виктор Таранов обратил внимание на полученные результаты и акцентировал внимание профильного министерства на необходимость расширения критериев оценки. Зачастую на сайтах госорганов не представлены текущие редакции отраслевых документов.
«Когда будете проводить семинары и мониторить наполнение сайта органов госвласти, обратите внимание на правовую составляющую. Потому что в данной сфере, в рамках взаимодействия со СПАППом, не раз обозначалась большая проблема о том, что, заходя на профильный ресурс, сложно вообще разобраться, что там принято, что в текущей редакции, а что не в текущей редакции. Хозяйствующим субъектам очень сложно сориентироваться в том многообразии информации, поэтому в данном направлении есть просьба усилить работу», — отметил заместитель Председателя Правительства.
Говоря о полиграфической деятельности и издательском деле, Александр Димитрогло сообщил, что ГУИПП «Бендерская типография «Полиграфист» завершило прошлый год с хорошими финансовыми показателями по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль увеличилась на 3,7%, рост доходов от продаж – на 5,5%.
Значительным достижением стало приобретение уникального оборудования, позволяющего осуществлять высококачественную УФ-печать на различных поверхностях и изготавливать литературу шрифтом Брайля. Кроме того, предприятие модернизировалось с помощью высокоскоростного струйного принтера, ламинатора и термоусадочной машины.
Увеличение доходов зафиксировано у ГУП «Издательство Марка Приднестровья». За отчетный период было выпущено значительное количество коммеморативных марок и памятных почтовых блоков. Улучшились и финансовые показатели: чистая прибыль выше прошлогодней на 21%, рост доходов от продаж – на 41,3%.
По окончании выступления министра поступили вопросы от представителей депутатского корпуса. Они касались запуска сайта «Электронной демократии», перехода на электронное телевидение и информационной безопасности. Также ряд проблемных моментов, на которые в текущем году необходимо обратить внимание ведомству, обозначил заместитель Председателя Правительства Виктор Таранов.
В целом работа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по итогам 2023 года получила положительную оценку.