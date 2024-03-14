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Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг рекордного уровня

Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг рекордного уровня
Фото: открытые источники

Уровень абсолютной бедности в Молдавии впервые в ее истории достиг уровня в 31%, заявила на заседании парламента депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман, передает ria.ru.

"Уровень абсолютной бедности вырос и составил 31% от общего количества населения. Впервые в истории республики мы имеем такую цифру, касающуюся уровня абсолютной бедности. О каком качестве управления мы можем говорить, когда 31% наших граждан входят в категорию абсолютной бедности?" - заявила Караман с трибуны парламента.

По ее словам, 1,3% населения Молдавии живут на 50 леев (2,83 доллара) в день, что составляет менее 3 долларов. Депутат отметила, что рост зарплат в республике отстает от роста уровня инфляции.

"Мы говорим о стагнации, о деградации зарплат… Также у нас выросла безработица на 1,5%, смертность в два раза превышает миграцию, рост миграции отмечен - в день 300 человек уезжают из Молдавии", - добавила депутат, пояснив, что люди уезжают, поскольку не видят для себя возможности развития.
  • Вчера, 19:33
  • DTV
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