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Заседание Объединенной контрольной комиссии в Бендерах: какие темы обсуждались

Заседание Объединенной контрольной комиссии в Бендерах: какие темы обсуждались
Фото: novostipmr.com

Состоялось еженедельное заседание Объединенной контрольной комиссии, на котором обсуждались важные вопросы, касающиеся ситуации в Зоне безопасности.

Членов ОКК известили об организации избирательных участков в Зоне безопасности

Приднестровская делегация в Объединённой контрольной комиссии проинформировала остальных участников о том, что 17 марта в Зоне безопасности будет организована работа избирательных участков на выборах Президента РФ.

Речь об участках в Рыбнице, Григориополе и Бендерах, передает novostipmr.com.

«Это массовое скопление людей, это привлечение правоохранительных органов, здесь есть определённое взаимодействие с миротворческими силами для обеспечения стабильности. Об этом сегодня была извещена Объединённая контрольная комиссия», – сказал сопредседатель от Приднестровья в Объединённой контрольной комиссии Олег Беляков.

Он напомнил, что члены миротворческой операции должны быть уведомлены о массовых мероприятиях и скоплениях людей, если они происходят на территории, которая входит в Зону безопасности.

В Зоне безопасности нашли артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны

11 марта житель села Оницканы в Криулянском районе Молдовы во время земляных работ обнаружил взрывоопасный предмет. Как следует из доклада Объединённой контрольной комиссии, который был оглашён на прошедшем в Бендерах заседании ОКК, прибывшие сапёры определили, что опасная находка представляет собой 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны со взрывателем, находящийся в неудовлетворительном состоянии.

В присутствии военных наблюдателей Совместных миротворческих сил боеприпас был изъят и вывезен на полигон у села Бульбоака для уничтожения в установленном порядке, пишет novostipmr.com.

«Мы убедились, что продолжается работа Совместных миротворческих сил по изъятию вооружения в Зоне безопасности, - отметил, комментируя итоги заседания, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков. – Изъят очередной артиллерийский снаряд, который был ликвидирован на молдавской территории. Это тоже элемент работы как правоохранительных органов, так и воинов-миротворцев и сапёров».

Глава приднестровской делегации подчеркнул, что обстановка в Зоне безопасности управляемая и находится под полным контролем Совместных миротворческих сил.

В Молдове попросили руководство Приднестровья не препятствовать переписи населения

Как сообщает ТАСС, сопредседатель ОКК по управлению миротворческой операции от Молдовы Сергей Головач отметил, что власти ожидают конструктивного подхода к переписи и "воздержания от создания препятствий в ее реализации"

Власти Молдовы призвали руководство Приднестровья не чинить препятствий начинающейся в апреле очередной переписи населения республики. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операции от Молдовы Сергей Головач.

"Обращаемся с призывом способствовать обеспечению условий для проведения переписи в указанный период в населенном пункте Коржево района Дубоссар, в том числе обеспечению свободы передвижения переписчиков и сохранности их электронного оборудования", - сказал Головач в обращении, которое было представлено на заседании комиссии. Власти Молдовы ожидают конструктивного подхода к переписи и "воздержания от создания препятствий в ее реализации".

Перепись населения Молдавии будет проходить с 8 апреля по 7 июля. Она коснется и населенных пунктов, расположенных в зоне безопасности приднестровского конфликта

  • Вчера, 19:47
  • DTV
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