При Управлении молодёжной политики Министерства просвещения ПМР создан Центр защиты прав молодёжи.
Проект, в частности, подразумевает работу чат-бота, который запущен в мессенджере Telegram. Чат-бот поможет команде Центра вместе с компетентными специалистами давать школьникам и студентам правовые консультации и не только, сообщает novostipmr.com.
«Уверены, что многие проблемы можно решить с самого их появления, поэтому мы вместе будем искать решения и твёрдо стоять на защите прав молодёжи и справедливости. Столкнулись с проблемой? Сообщайте», - призывают в Минпросе.