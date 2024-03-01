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В Приднестровье появился Центр защиты прав молодёжи

В Приднестровье появился Центр защиты прав молодёжи
Изображение: t.me/MinprosPMR

При Управлении молодёжной политики Министерства просвещения ПМР создан Центр защиты прав молодёжи.

Проект, в частности, подразумевает работу чат-бота, который запущен в мессенджере Telegram. Чат-бот поможет команде Центра вместе с компетентными специалистами давать школьникам и студентам правовые консультации и не только, сообщает novostipmr.com.

«Уверены, что многие проблемы можно решить с самого их появления, поэтому мы вместе будем искать решения и твёрдо стоять на защите прав молодёжи и справедливости. Столкнулись с проблемой? Сообщайте», - призывают в Минпросе.

Обратиться в чат-бот можно круглосуточно.
  • Вчера, 19:56
  • DTV
  • Просмотров: 48
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