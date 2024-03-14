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В Молдове пассажиры смогут быстрее вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты

В Молдове пассажиры смогут быстрее вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты
Изображение: открытые источники

В Молдове пассажиры, купившие авиабилеты у компаний, находящихся в процессе несостоятельности, смогут вернуть свои деньги быстрее. Предусматривающий это проект принят во втором чтении в парламенте РМ, передает moldpres.md.

Документ предусматривает дополнение закона о несостоятельности новым пунктом, согласно которому пассажиры, купившие авиабилеты, будут в числе первых, кто получит свои деньги обратно в случае несостоятельности компании.

"Экономические агенты собирают на своих банковских счетах огромные суммы в результате продажи билетов на рейсы, которые не были совершены, имея долги перед пассажирами. 2023 год показал отрицательную тенденцию по числу обращений потребителей в сфере гражданской авиации", - говорится в информативной записке к проекту.

Авторы законопроекта также отмечают, что сейчас более 28 тысяч граждан не получили обратно деньги за покупку билетов у авиакомпании Air Moldova. Речь идет о 75 тысячах билетов на сумму около 9 млн евро.
  • Сегодня, 08:52
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